Тимошенко объяснила, почему ее дом зарегистрирован не на нее

Дом депутата Юлии Тимошенко в селе Козин под Киевом и участки в этом селе были записаны не на нее для сохранения этого имущества от конфискации во времена Януковича.

Об этом Тимошенко заявила во вторник в кулуарах Верховной Рады.

"Дом принадлежит нашей семье. Когда меня судили, бросали в тюрьмы, то, в принципе, конфисковывалось все имущество. Семья приняла решение оформлять на других членов семьи наше семейное имущество. И я хочу вам сказать, что это, на мой взгляд, было единственное решение. Потому что против меня политические репрессии продолжаются 17 лет", – сказала она.

Тимошенко добавила, что декларирует свои доходы много лет и не боится проверки правоохранителей, поскольку ее проверила предыдущая власть.

"Но меня проверил Янукович, Азаров – и все на свете, проверили каждый мой шаг, каждую копейку, каждый подписанный мною документ. И я эту проверку прошла со стороны людей, которые хотели меня просто навсегда оставить в тюрьме. И я хочу, чтобы сейчас все прошли такую проверку, как я. Без тюрьмы, но прошли проверку", – заявила она.

Как известно, Тимошенко указала в своей е-декларации, что арендует дом площадью 588 кв. м в Козине и имеет "иное право пользования" на земельный участок под ним площадью 1500 кв. м, а также на земельный участок рядом с ним площадью 1862 кв. м.

Собственником дома и земли является Шарапова Татьяна Валерьевна, двоюродная сестра Тимошенко.

В своей декларации Тимошенко не указала ни один из элементов дорогой одежды, сумок и аксессуаров, с которыми она регулярно появляется на публике.

Олег Шанковский, УП