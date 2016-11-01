Рябошапка объяснил, почему ПРООН перечислила ему деньги

Член НАЗК Руслан Рябошапка удивлен поведением прокуратуры, которая открыла уголовное производство в отношении него.

Так, в комментарии "Украинской правде" Руслан Рябошапка пояснил, что действительно получил денежные средства на свой счет от ПРООН, поскольку был экспертом этой организации и работал на нее по контрактам.

"Я был экспертом ПРООН и одновременно экспертом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поэтому вполне логично, что ПРООН мне выплачивала денежные средства по контрактам. Все официально подписанные контракты", - отметил Рябошапка.

Он пояснил, что речь идет о периоде, когда он не занимал никакой должности ни на госслужбе, ни в органах местного самоуправления, и жил за границей. "Я в 2015 году не занимал никаких должностей ни на государственной службе, ни в органах местного самоуправления. Я с октября 2014 по март 2016 года на публичной службе в Украине и в принципе в Украине не находился", - отметил он.

Поэтому, по словам Рябошапки в его действиях "состава незаконного обогащения не может быть априори".

Он отметил, что прокуратура его не допрашивала по этому делу. В то же время ранее проверку по его деятельности провело НАБУ, которое в отличие от органов прокуратуры, вызывало его для объяснений, которые и были им предоставлены.

"Недавно НАБУ проверяло ту же историю. НАБУ хватило ума не открывать уголовное производство. Они вызвали меня, я предоставил всю информацию, предоставил копию справки о том, что у нас с ПРООН были заключены контракты. Показал, сколько средств я получил", - подчеркнул член НАЗК.

По словам Рябошапки он указал средства, полученные по контрактам с ПРООН, в разделе "Доходы полученные за пределами Украины". "Потому что во-первых, я в то время жил во Франции, и это написано в моей декларации, которая есть на сайте Кабмина. Во-вторых, ни ПРООН, ни ОЭСР не являются резидентами Украины", - отметил Рябошапка.

Отметим, в пункте 11-м е-декларации Рябошапка действительно указал, что получил от ПРООН 691,85 тысяч гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам.

Рябошапка указал средства от ПРООН. Для увеличения нажмите на изображение

Ранее сообщалось, что прокуратура города Киева открыла уголовное производство по обращению нардепа Ивана Винника относительно незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки. Тот обвинял Рябошпаку в незаконном получении средств от ПРООН.

Татьяна Кусок, УП