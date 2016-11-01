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ГПУ и ДФС проводят обыски в компании, связанной с Ставицким

Вторник, 1 ноября 2016, 14:29

Генпрокуратура и ДФС проводят обыски в группе компаний БРСМ.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице ФБ.

"В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 сотрудников ГПУ и ДФС проводят обыски в группе компаний БРСМ", - отметил он.

"Согласно решению суда в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений. В дальнейшем мы планируем передать это имущество на ответственное хранение Минэнерго", - добавил Луценко.

Как известно, теща Ставицкого Валентина Ушакова была указана основательницей компании "БРСМ-Нафта".

Украинская правда

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Темы: Ставицкий
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