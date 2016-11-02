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ГПУ проверит чиновников, которые задекларировали более $ 100 тысяч

Среда, 2 ноября 2016, 01:25

ГПУ будет проверять всех чиновников, кто задекларировал более $ 100 тыс наличными или на банковских счетах, а также подарки стоимостью более $ 10 тыс.

Об этомзаявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает телеканал "24".

Генпрокурор заверил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет лишения свободы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.

В то же время, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что проверкой всех деклараций по закону должны заниматься в НАПК.

"Масштабной, автоматизированной проверкой всех деклараций по закону должны заниматься в НАПК. Это прямой их мандат. Если они находят недостоверность ниже 12 тыс долларов, то они занимаются административной ответственностью", - считает Шабунин.

При этом за ложь в декларации НАПК может выписать только штраф и только после приговора суда.

Темы: ГенпрокуратураНАПКдекларации
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