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В Раду внесли предложение не платить зарплаты прогульщикам

Среда, 2 ноября 2016, 07:54

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предусматривает снятие заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушение регламента.

Соответствующий законопроект №5328 внесла в парламент 1 ноября группа депутатов.

Депутат Владислав Голубь отметил в Facebook, что украинский народ "не должен содержать депутатов, которые не ходят на сессии, не участвуют в заседаниях комитетов, не голосуют, голосуют за других".

А депутат Александр Черненко добавил: "Предварительные расчеты показали, что при такой посещаемости пленарных заседаний, как есть сейчас, даже после повышения заработной платы депутатам, средств тратилось бы меньше, чем сейчас".

"То есть в случае принятия этого законопроекта, даже при повышении зарплаты вдвое, была бы экономия для бюджета. Или дисциплина стала бы лучше. Что тоже неплохо", – добавил он.

"Будем продвигать этот законопроект даже после того, как отказались поднимать зарплаты", – пообещал Черненко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазарплаты
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