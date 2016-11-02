Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ надеется получить право на "прослушку" до конца года

Среда, 2 ноября 2016, 09:57

Национальное антикоррупционное бюро надеется, что до конца года Верховная Рада предоставит ему право самостоятельно проводить прослушивания.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду в соцсетях.

"Законопроект" прослушку "для НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - указано в комментарии.

В НАБУ напоминают, что этот шаг ожидает и МВФ, они надеются на поддержку общества и народных депутатов.

Как известно, в Европейском союзе считают целесообразными предоставления Национальном антикоррупционном бюро Украины проводить прослушивания подозреваемых.

В тексте меморандума с Международным валютным фондом было отмечено, что до конца ноября 2016 НАБУ должно быть предоставлено право самостоятельно проводить прослушивания и проводить следственные действия под прикрытием.

Председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий еще летом просил депутатов одобрить законопроект, который позволит Национальному антикоррупционному бюро осуществлять прослушивание независимо от СБУ.

Украинская правда

Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: