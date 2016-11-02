В АП Кыргызстана говорят, что Порошенко могли разыграть по телефону

В аппарате президента Кыргызстана опровергли сообщение, появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на заведующего отделом внешней политики, заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана Сапара Исакова.



"Эта информация недостоверна", - заявил он.

Исаков полагает, что "возможно, украинского лидера кто-то разыграл".



В среду днем на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Атамбаевым. В сообщении указывается, что стороны "обсудили актуальные вопросы повестки дня украино-киргизских отношений".

По состоянию на 19:50 текст новости еще есть на сайте главы государства. В то же время на официальной странице президента Кыргызстана такой информации нет.

Украинская правда