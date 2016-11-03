РФ незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 млрд кубов газа в год

Российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа и снабжает им полуостров.



Об этом сообщила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, передает "УНИАН".

"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд газа и, таким образом, обеспечивает Крым", - сказала Нежнова, добавив, что ежегодная потребность Крыма в газе составляет 2 млрд куб. м.



Также она добавила, что природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.

"Этим Российская Федерация нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова.