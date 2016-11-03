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ФСБ в Крыму взялась за адвоката Чийгоза

Четверг, 3 ноября 2016, 08:49

Федеральная служба безопасности РФ в аннексированном Крыму хочет проводить следственные действия в отношении адвоката Николая Полозова, защищающего Ахтема Чийгоза.

Об этом сам Полозов сообщил в Twitter.

"Узнал, что ФСБ в Крыму хочет проводить следственные действия в отношении меня. Прокуратура пытается им помогать", – написал адвокат.

"Теперь в Крыму за мной охотится не только ГСУ СК РФ по РК, но и СО УФСБ по РК. Успех. А также признание того, что все правильно делаю", – добавил он.

Темы: КрымФСБРосcия
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