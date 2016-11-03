ФСБ в Крыму взялась за адвоката Чийгоза

Федеральная служба безопасности РФ в аннексированном Крыму хочет проводить следственные действия в отношении адвоката Николая Полозова, защищающего Ахтема Чийгоза.

Об этом сам Полозов сообщил в Twitter.

"Узнал, что ФСБ в Крыму хочет проводить следственные действия в отношении меня. Прокуратура пытается им помогать", – написал адвокат.

К слову о давлении. Узнал, что ФСБ в Крыму хочет проводить следственные действия в отношении меня. Прокуратура пытается им помогать. pic.twitter.com/RTaSwQntar — Николай Полозов (@nikolai_polozov) November 3, 2016

"Теперь в Крыму за мной охотится не только ГСУ СК РФ по РК, но и СО УФСБ по РК. Успех. А также признание того, что все правильно делаю", – добавил он.