У ГПУ нет доказательств, что Добкин и Кернес финансировали антимайдан

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес не фигурируют в деле об избиении активистов харьковского Евромайдана.

Об этом рассказал руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Громадському радио".

"Нет, их имена не фигурируют. Собирать антимайдан – это не преступление. Такой факт есть, но не инкриминируется совершение преступления. Есть антиморальные и бесчестные вещи, а есть преступные. Какую статью уголовного кодекса вы видите в том, что они собрали антимайдан?" – сказал Горбатюк.

На вопрос, фигурируют ли их фамилии в расследовании эпизода, когда столкнулись Майдан и антимайдан и причастны ли они к финансированию "титушек", Горбатюк ответил следующее:

"Данных, которые бы указывали на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом, не установили. Но мы изучим производства, которые они (харьковская областная прокуратура) расследуют и посмотрим, насколько они их проработали именно с точки зрения организаторов... Речь идет о том дне, когда было избиение", – пояснил Горбатюк.

Глава департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что его ведомство берет это дело под свой контроль.

"Да, проверим. Нам сообщали, что уже есть результаты, в частности направлены в суд работники милиции, которые не обеспечили охрану. Посмотрим, какая работа проведена в отношении организаторов финансирования", – сказал Горбатюк.

По его словам, уже открыты производства по исполнителях среднего звена – это работники милиции. Что касается конкретных организаторов – открытых производств пока нет.

Как известно, 1 марта 2014 года в Харькове во время митинга антимайдановцев, которые заняли Харьковскую ОГА, произошло кровавое противостояние с активистами Евромайдана.

Участники митинга поставили над входом в здание ОГА российский флаг и флаг Харькова, якобы освободив ХОГА от евромайдановцев. Перед этим на митинге выступили сам Кернес и Михаил Добкин.