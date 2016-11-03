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Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2017

Четверг, 3 ноября 2016, 13:45

Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий продление моратория на проведение проверок бизнеса до 31 декабря 2017 года.

"За" законопроект №3153 проголосовало 235 народных депутата.

Согласно документу, на законодательном уровне вводится полное ограничение на проведение плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в 31 декабря 2017 (кроме проведения плановых мероприятий Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины в части проверки безопасности и качества пищевых продуктов).

Также вводятся ограничения на внеплановую проверку, которая может быть проведена только на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав. Такое обращение должно быть рассмотрено и согласовано ДРС.

Таким образом для граждан обеспечивается возможность защиты своих прав в случае их нарушения. Одновременно вводится механизм защиты бизнеса от необоснованных проверок контролирующими органами.

Также законодательной инициативой предусмотрена полная публичность механизма согласования ДРС и обязательное требование к началу проведения мероприятий государственного надзора обнародовать на официальном сайте ДРС разрешение на их проведение.

Предполагается оставить также возможность проведения органами государственного надзора внеплановых проверок с разрешения Кабмина; по письменному заявлению субъекта хозяйствования в соответствующий орган государственного надзора о проведении мероприятия госнадзора по его желанию; по решению суда.

Согласно закону, исключениями для регулирования закона могут быть только следующие органы: НКРЕКП, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, ГФС, Государственная финансовая инспекция и ее территориальные органы, Государственная служба экспортного контроля Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины и ее территориальные органы, Государственная авиаслужба, НБУ, АМКУ.

Экономическая правда

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