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МИДы Киргизии и Украины взялись за "несуществующую разговор" президентов

Четверг, 3 ноября 2016, 16:12

Украинский и киргизский МИД выясняют детали инцидента, произошедшего накануне, когда была запланирована беседа между президентами обеих стран.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"У президента был запланирован ряд бесед с целью продвижения в ООН инициатив Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Такой разговор был запланирован и с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым", - сказала Беца.

"Информация о спланированной провокации проверяется и украинской, и киргизской стороной. Об этом договорились министры иностранных дел двух стран во время разговора, который только закончился. Мы сейчас выясняем все обстоятельства, в том числе с техническими деталями", - сказала Беца.

"Одновременно уже сейчас очевидно, что цель таких действий – помешать важным инициативам Украины в ООН по Крыму", - добавила она.

Как известно, в среду вечером на сайте президента сообщили о разговоре двух президентов.

Однако в аппарате президента Кыргызстана заявили, что такого разговора не было и предположили, что "украинского лидера кто разыграл".

Уже в четверг сообщение о разговоре сняли с сайта президента Порошенко.

Оксана Коваленко, УП

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