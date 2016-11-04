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В Турции задержаны лидеры прокурдской оппозиционной партии

Пятница, 4 ноября 2016, 05:53

Два сопредседателя прокурдской оппозиционной "Партии демократии народов" (ПДН) задержаны турецкими властями.

Об этом пишет BBC.

По информации Анатолийского информационного агентства, Селахаттин Демирташ был задержан у себя дома в городе Диярбакыр на юго-востоке страны.

Фиген Юксекдаг взята под стражу в Анкаре.

Вместе с партийными лидерами арестованы по меньшей мере пятеро депутатов парламента от ПДН. Агентство Рейтер сообщает об 11 арестованных.

По данным Анатолийского агентства, политики арестованы в рамках расследования дела, связанного с терроризмом.

Аресты депутатов стали возможны после того как президент Турции одобрил спорные поправки к конституции, позволяющие лишать неприкосновенности членов парламента на основании запросов прокуратуры.

"Партия демократии народов" - левая политическая партия, борющаяся за права национальных меньшинств в стране, в особенности курдов.

Турецкие власти обвиняют ее в связях с запрещенной в стране "Рабочей партией Курдистана".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
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