Депутат-хакер Голубов имеет 76 миллионов гривен в биткоинах

Депутат от БПП Дмитрий Голубов имеет почти 76 млн грн в биткоинах.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Там указывается, что он имеет 4376 биткоинов, что по сегодняшнему курсу составляет 75 969 110 гривен.

Голубов приобрел эту валюту 22 ноября 2012 года. По данным интернет-бирж, по состоянию на тот день стоимость одного биткоина составляла 11,77 доллара, то есть 4376 биткоинов обошлись ему в 51 505 долларов. Сегодня курс биткоина составляет более 705 долларов, то есть биткоины Голубова стоят 3 млн 086 130 долларов.

У депутата есть квартира площадью 74,3 кв. м в Одесской области, у его жены – квартира площадью 43,9 квадрата в Одессе. Также Голубов задекларировал аренду гостиничного номера в Киеве.

Жена имеет автомобиль Nissan Maxima 2002 года выпуска, сам депутат машин не задекларировал.

Также он задекларировал торговую марку "голубов" на украинском и английском языке.

Своим доходом в прошлом году он указал лишь зарплату и компенсации от Верховной Рады на общую сумму 320 тысяч гривен.

Голубов имеет в наличности 220 тысяч долларов, а его жена – 280 тысяч долларов и 620 тысяч гривен.

Как известно, ранее Голубов обвинялся в хищении 11 миллионов долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубове писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном криминале, в частности – Тһе Wall Street Journal.

Расследование против Голубова также проводили американские следователи.

Однако через несколько месяцев депутаты от Партии регионов Владимир Демехин и Владимир Макеенко взяли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а еще через некоторое время дело против Голубова закрыли.

В 2014 году Голубов был избран депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

Украинская правда