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В Генпрокуратуре до сих пор ждут Порошенко на допрос

Пятница, 4 ноября 2016, 13:52

В Генеральной прокуратуре продолжают ждать, когда президент Петр Порошенко придет на допрос в рамках расследования преступлений, совершенных в январе-феврале 2014 в отношении активистов Евромайдана.

Об этом сказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы постоянно ждем, договоренность есть, согласие есть. Единственное – что допроса нет", – сказал Горбатюк.

Как сообщалось, 8 августа 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывших и нынешних высокопоставленных чиновников Украины вызывают на допросы в "майдановских делах".

Несколько высокопоставленных политиков и чиновников были приглашены в течение августа в департамент спецрасследований Генпрокуратуры в качестве свидетелей в рамках расследования преступлений, совершенных в январе-феврале 2014 года в отношении активистов Евромайдана.

Были приглашены, в частности, президент Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль и другие.

Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко прибудет к следователям Генпрокуратуры для дачи после официального вызова на допрос.

3 октября Горбатюк сообщил, что Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос в рамках расследования "майдановских дел", а у Порошенко пока не появилось "окно" в графике для того, чтобы дать показания по этому делу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвромайданГенпрокуратура
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