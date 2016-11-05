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В НАБУ зовут НАПК совместно проверять е-декларации

Суббота, 5 ноября 2016, 16:07

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник предлагает Национальному агентству по предупреждению коррупции воспользоваться техническими возможностями НАБУ для проверки электронных деклараций чиновников и политиков.

Об этом Сытник заявил 5 ноября во время дискуссии о деятельности НАБУ.

"Еще раз обращаюсь к НАПК. 10-15 человек из НАПК могут начать работу в Бюро", - отметил он.

По словам Сытника, сотрудники Назка могут воспользоваться техническими возможностями НАБУ по доступу к реестрам Министерства юстиции, МВД и других органов в своей работе о проверках е-деклараций, поскольку сейчас у самого Нацагентства таких ресурсов пока нет.

"Насколько мне известно, ресурсов в Назка, чтобы начать эту работу полноценно, сейчас нет .... Еще до начала е-декларирования мы предлагали нашим коллегам (из Нацагентства), что мы создаем им рабочие места в НАБУ", - сообщил Сытник.

Он пояснил, что после переобучения в аналитическом подразделении НАБУ сотрудники НАПК смогут иметь доступ к базам данных Государственной фискальной службы, баз Минюста и т.д.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииНАБУНАПКСытник
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