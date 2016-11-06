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Если бы коррупции в Украине было как в Польше, ВВП увеличился бы на четверть - СМИ

Воскресенье, 6 ноября 2016, 13:37

Сокращение уровня коррупции в Украине до аналогичного показателя в Польше позволило бы увеличить годовой номинальный ВВП страны на четверть, а также ускорить темпы роста реального ВВП на душу населения в 1,5 раза.

Об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на результаты исследования, проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"По прикидкам, при снижении уровня коррупции в Украине до аналога Польши производительность капитала увеличилась бы на 6,4%, а годовой номинальный ВВП благодаря этому вырос бы почти на 21 млрд долл., то есть на четверть" - указывает автор.

Как отмечает издание, расчеты показали, что снижение уровня коррупции до польского показателя позволило бы серьезно увеличить в Украине темпы роста реального ВВП на душу населения.

"Снижение уровня коррупции по индексу ВБ на 10% соответствует ускорению роста реального ВВП на душу населения в 7,86%. По последним имеющимся данным (2014), индекс коррупции для Украины составил 14,9 (из 100), а для Польши - 70,67. То есть снижение уровня коррупции в Украине до польского показателя ускорило бы темпы роста реального ВВП на душу населения в Украине в 1,5 раза. На основании этих результатов эксперты ЦЭС предполагают, что за последние десять лет (2006-2015) экономика Украины могла бы выработать товаров и услуг на 2824 долл. на душу населения больше", - указывает автор.

Кроме того, снижение уровня коррупции до указанной величины могло бы увеличить объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 74%, что по данным 2015 года составляет сумму 2,2 млрд долларов.

"Коррумпированные страны привлекают меньше частных инвестиций из-за высоких рисков и высокой стоимости капитала. Вот почему в структуре иностранного финансирования коррумпированных стран вместо прямых иностранных инвестиций преобладают международные кредиты, на которые мы так уповаем", - подытожила автор.

Темы: коррупция
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