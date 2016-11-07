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Китай предоставит 5 млн грн на развитие инклюзивного образования в Украине

Понедельник, 7 ноября 2016, 01:50

Супруга президента Украины, председатель Благотворительного Фонда Марина Порошенко и председатель Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути Люй Цзяньчжун подписали грантовый контракт на $200 тыс. (5,2 млн грн.) на развитие инклюзивного образования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Марины Порошенко, в Украине около 7 млн детей, из которых 700 тысяч - с нарушениями психофизического развития.

"При этом мы имеем очень неутешительную статистику: только 10% из них учатся в инклюзивных школах, а остальные находятся за пределами социализации и полноценной общественной жизни", - отметила она.

Гранты от Китая будут направлены на развитие научно-педагогического эксперимента, который реализовывается в Запорожской области в 2016-2019 годах.

"Сейчас из 600 школ региона только 51 - с инклюзивным обучением. Таким образом, главной задачей проекта является максимальное включение детей с инвалидностью в активные общественные отношения путем создания инклюзивной образовательной среды. Ключевая перспектива проекта заключается в том, что уже через три года наработанные результаты лягут в основу дорожной карты внедрения инклюзивного образования во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Темы: Китай
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