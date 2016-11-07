У Богуслаева 7 фирм в РФ, он получил полмиллиона компенсации за командировки

Нардеп Вячеслав Богуслаев, с опозданием подал декларацию, зарегистрировал полмиллиона гривен компенсации за расходы во время командировки, коллекцию оружия и 7 компаний в России.

Такая информация содержится в электронной декларации Богуслаева, представленной с опозданием.

Нардеп зарегистрировал коллекцию оружия мастеров 18-20 столетий, состоящий из 224 единиц. Богуслаев отметил, что вся коллекция экспонируется в музее техники.

Кроме того, Богуслаеву принадлежит 10 картин, и еще коллекцию 15 единиц антикварных изделий. При этом он не конкретизировал, о чем именно идет речь.

Богуслаев обладает на 50% четырьмя товарными знаками.

У Богуслаев есть квартира в Геническе, жилой дом площадью 475,5 квадратных метра и участок 1500 квадратных метра в Солнечном Запорожской области.

Жена Богуслаева Елена владеет домом площадью 280,4 кв. м, земельным участком (1500 кв. м) и гаражом (41 кв. м) в Запорожской области.

В декларациях депутата за 2013-2015 года, которые опубликованы на сайте Рады, жена недвижимость не указывала.

Нардеп задекларировал 70 080 гривен депутатской зарплаты. Наличными депутат задекларировал 125 тыс. гривен, а его жена - 30 тыс. гривен. Богуслаев сохраняет 35 тыс. Российских рублей на счетах в Первом украинском международном банке (ПУМБ).

Богуслаев является конечным бенефициаром в семи компаниях, зарегистрированных в РФ.

Так, он владеет ООО "Дубненские моторы", ЗАО "Энерго Сервис", ЗАО "Борисфен", ЗАО "Борисфен-ТНП", ООО "Восточно-европейский альянс", ООО "Курапова", ООО "Вертолетные комплексы и многофункциональные системы".

Никаких украинских компаний Богуслаеву не принадлежат на все 100%.

При этом Богуслаев и его жена являются владельцами акций АО Мотор сич. Самому нардепу принадлежат акции ОАО "Неос Банк" и ОАО "Васильевский хлебокомбинат".

Богуслаеву принадлежит 20% ООО "ЭЛВИСТИ", его жене принадлежит 51% ООО "ЗОЛОТАЯ АСТРА", 16,7% ЧП "АЗОВ ТРЕЙД-ХХI". Елена Богуслаева также владеет 100% ООО "Иннова", 16% "СОДРУЖЕСТВО АВИА БУД", 35% ООО "КАРБОКОМ".

Богуслаев имеет 80% в российском предприятии ООО "Лосиный остров", 90% в российском ООО "МАП Юнион" и 2,5% в российском ЗАО "Юпитер-2".

Как сообщалось, в 2015 году Богуслаев задекларировал 9 741 062 гривны доходов и 14 307 799 гривен на банковских счетах, жена – 6 451 951 гривну на банковских счетах в 2015 году.

В 2013 году Богуслаев очень резко высказывался против евроинтеграции.

Оксана Коваленко, УП