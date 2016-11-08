Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты депортируют в Узбекистан крымскотатарского активиста

Вторник, 8 ноября 2016, 12:58

В оккупированном Крыму по решению "суда" за пределы полуострова будет депортирован координатор организации "Движение сопротивления крымских татар" Недим Халилов.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, передает во вторник издание "15 минут".

"7 ноября состоялась очередная депортация из Крыма! По решению суда Недима Халилова выдворили за пределы Крыма и поместили в фильтрационный лагерь, откуда планируется его дальнейшая депортация в Узбекистан", – написал Смедляев в Facebook.

Он также подчеркнул, что данное решение "суда" оккупантов – яркий показатель отношения к крымским татарам и ближайшей перспективы.

Как известно, в феврале 2016 года Недим Халилов подал в "центральный суд" Симферополя исковое заявление, в котором просил признать действия оккупационных властей, а также президента России Владимира Путина неправомерными и незаконными.

В "суде" Халилов просил дать крымскотатарскому народу особый статус и признать его коренным народом Крыма.

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Крым
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
На Крымском мосту очереди из сотен автомобилей – СМИ
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: