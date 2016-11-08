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НАБУ задержало экс-чиновника "Электротяжмаша"

Вторник, 8 ноября 2016, 13:29

8 ноября детективы НАБУ задержали в Харькове экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", который подозревается в нанесении заводу убытков на сумму более 37 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Задержанного подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение", – добавили в НАБУ.

Согласно сообщению, детективы НАБУ разоблачили схему, согласно которой служебные лица ГП "Завод "Электротяжмаш" по предварительному сговору с руководителями двух подставных компаний ("прокладок"), в период 2014-2015 годов продали электродвигатель постоянного тока "ПБК 380/80-2.25УХЛ4" фактически по себестоимости (1,39 млн грн) с последующей перепродажей его по рыночной цене в Казахстан более чем за 3 млн долларов.

 
Фото: НАБУ

"В результате реализации преступного умысла государственное предприятие понесло убытки на сумму 37,2 млн грн, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления других возможных соучастников преступления", – добавило агентство.

Украинская правда

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Темы: НАБУкоррупция
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