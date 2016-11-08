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Порошенко обвинил Россию в гибридном присвоении истории

Вторник, 8 ноября 2016, 16:25

Президент Петр Порошенко считает, что действующая власть России пытается присвоить себе наследие Киевской Руси.

Об этом он заявил во время открытия памятника философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне, сообщают "Украинские новости".

"В Кремле, возле непогребенного Владимира Ленина, они открыли памятник нашему киевскому князю Владимиру. Еще одна демонстрация присвоения, гибридного присвоения истории", – сказал Порошенко.

Памятник князю Владимиру Великому был открыт в Москве при участии высшего руководства России 4 ноября.

Как известно, в последние годы Путин неоднократно делал заявления, согласно которым прямым наследником Киевской Руси, по его мнению, является в первую очередь нынешняя Россия, а не Украина. Некоторое время назад в русскоязычной Википедии статья "Киевская Русь" была переименована на "Древнерусское государство", а ее столицей на первом месте указан Новгород, а уже потом Киев.

С таким уклоном также были переписаны новые учебники истории России.

Темы: Порошенкоистория
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