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Порошенко в Любляне, говоря о Сковороде, дважды ошибся

Вторник, 8 ноября 2016, 16:58

Президент Петр Порошенко допустил несколько фактологических ошибок, говоря об украинском философе Григории Сковороде.

Об этом он сказал перед открытием памятника Сковороде в Любляне.

"Я уверен, что Сковорода как странствующий философ нёс дух европейскости украинцев. И еще в 17 веке он демонстрировал европейскость украинцев, основал один из первых в Восточной Европе университетов и сыграл чрезвычайно важную роль в формировании украинцев как нации", - сказал он.

Известно, что Сковорода родился в 1722 году, то есть в 18 веке и не причастен к учреждению учебных заведений. Скорее всего, Порошенко имел в виду Киево-Могилянскую академию, в которой учился Сковорода.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСловения
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