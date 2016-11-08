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Саакашвили: Порошенко сказал мне - уберем Яценюка и все будет хорошо

Вторник, 8 ноября 2016, 17:31

Михеил Саакашвили, который подал в отставку, заявляет, что получал гарантии от президента Порошенко, связанные с экс-премьером Арсением Яценюком.

Об этом он сказал, выступая в Одессе во вторник.

"Полгода назад, в марте точнее, я пошел к президенту и сказал, что не могу так больше работать. Мы все обманываем людей, что все его обещания, которые мы вместе давали перед местными выборами... ничего не делается. Он мне сказал, мы вместе избавимся от Яценюка и заживем, и все пойдет хорошо. Это он мне сказал еще в январе", - сказал Саакашвили.

Как известно, 22 марта источники Украинская правда подтвердили, что премьера Арсения Яценюка на посту сменит тогдашний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.

14 апреля Верховная Рада приняла пакетную постановление о принятии отставки премьера Арсения Яценюка и назначения главой правительства спикера Рады Владимира Гройсмана.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиПорошенкоЯценюк
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