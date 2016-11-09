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Посол США уверяет, что и Трамп будет партнером Украины

Среда, 9 ноября 2016, 07:36

Посол США в Украине Мари Йованович заверяет, что при любом президенте США штаты будут поддерживать Украину.

Об этом она сказала в посольстве в среду утром во время завтрака, посвященного выборам в США.

"Я уверена, неважно, кто именно будет нашим главнокомандующим, в переходный период между администрациями и при новой администрации - США будут оставаться мощным партнером Украины", - подчеркнула она.

 

"Со стороны обеих партий есть поддержка украинскому суверенитету, территориальной целостности, я уверена, что мы это продолжим", - добавила она.

Как известно, в США завершились выборы президента. По предварительным данным, в гонке лидирует республиканец Дональд Трамп.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СШАмеждународные отношения
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