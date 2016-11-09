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Саакашвили похвастался дружбой с Трампом

Среда, 9 ноября 2016, 08:25

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выборы в США и отметил, что знает республиканца Дональда Трампа более 20 лет.

Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

"Знакомый с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предусматривал", - отметил он.

 

"Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо", - добавил Саакашвили.

При этом на титульной странице своего Facebook Саакашвили разместил свое фото с Трампом.

Украинская правда

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Темы: СШАСаакашвили
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