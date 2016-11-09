Трамп победил на выборах. Клинтон это признала
Республиканец победил в штате Висконсин, что обеспечивает его победу на выборах президента.
Об этом говорится на сайте Bloomberg.
С голосами этого штата Трамп получил 276 голосов выборщиков.
CNN сообщает, что его оппонент - представитель Демпартии Хиллари Клинтон уже позвонила Трампу и признала его победу.
Вначале подсчета голосов, лидировала Клинтон, однако около 3:00 ночи по киевскому времени Трамп вырвался вперед.
Около 6:00 утра в штабе Клинтон появилась надежда. Но после подсчета голосов в нескольких штатах, которые "колебались", стало понятно, что шансы Трампа увеличиваются.
Из ключевых штатов победу Трампу обеспечили штаты Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.
В штабе Клинтон в середине ночи по киевскому времени были уверены в ее победе, однако затем напряжение возросло. Чуть позже глава штаба Джон Подеста попросил сторонников расходиться и отметил, что Клинтон выступит на следующий день.
У Трампа в штабе в какой-то момент звучали кричалки "закройте ее". Имелись в виду угрозы Трампа отправить Клинтон в тюрьму.
Однако уже во время своего победного выступления в штабе Трамп призвал всех американцев объединиться.
Инаугурация нового президента состоится 20 января. До этого будет переходный период.
Оксана Коваленко, УП