У Путина ждут, что Трамп отменит антироссийские санкции

Советник президента России Сергей Глазьев считает, что новоизбранный президентом США Дональд Трамп отменит антироссийские санкции.

Об этом он сказал в среду, сообщает российское агентство ТАСС.

"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу. Поэтому товарооборот и финансово-экономические отношения между Россией и не только США, но и Западом в целом, восстановятся и будут, скорее всего, расти уже в зависимости от чисто экономической конъюнктуры", - сказал он.

По словам Глазьева, результаты американских выборов говорят о том, что " американский народ не хочет войны, и впервые в мировой истории возникает шанс перейти к новому мирохозяйственному укладу без мировой войны".

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах президента США.