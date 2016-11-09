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Жириновский устроил в Думе банкет по поводу победы Трампа

Среда, 9 ноября 2016, 13:25

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил в Госдуме банкет по случаю победы на выборах США Дональда Трампа.

Об этом сообщает российский РБК.

Согласно сообщению, за столом во время перерыва собрались депутаты от ЛДПР и журналисты. По словам Жириновского, за угощения заплатили 100 тысяч рублей. Он считает, что Америка теперь будет меньше вмешиваться в чужие дела.

"За новую внутреннюю и внешнюю политику США и улучшение отношений с Россией", – добавил он, поднимая пластиковый стаканчик с шампанским.

 

На столе были колбаса, курица, оливье, конфеты, шампанское.

Как известно, на днях Жириновский на ломанном английском призывал американцев голосовать за Трампа и поносил Хиллари Клинтон.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампЖириновскийРосcияСША
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