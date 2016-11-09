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Витренко попросила Трампа спасти Украину от "неонацистов"

Среда, 9 ноября 2016, 14:10

Лидер "прогрессивных социалистов" Украины Наталья Витренко поздравила новоизбранного президента США Дональда Трампа и призвала его повлиять на "неонацистов" в Украине.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте партии.

"Очень надеюсь, что планирование и осуществление государственных переворотов путем цветных революций, дважды проделанное властями США в Украине, Вами будут отброшены как недемократичные и недопустимые", - заявила она.

"Очень надеюсь, что вы позитивно повлияете и на происходящее в Украине. Наш народ тяжко страдает от войны, нищеты, коррупции, политических репрессий и бесчинства неонацистов", - добавила Витренко.

Как известно, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.

Украинская правда

Темы: ТрампвиборыСША
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