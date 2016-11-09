Адвокат сорвал заседание суда по делу о теракте в Харькове — прокуратура

На заседании в среду Фрунзенский райосуд Харькова не смог рассмотреть ходатайство гособвинителя о продлении сроков содержания под стражей подозреваемых во взрыве возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году из-за того, что адвокат одного из них Александр Шадрин покинул зал.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Во время оглашения прокурором ходатайства о продлении меры пресечения, адвокат Шадрин перебил представителя гособвинения и начал оглашать встречное ходатайство о переносе заседания. Суд отклонил его ходатайство и предложил прокурору закончить начатую речь. Однако адвокат не захотел принимать дальнейшее участие в заседании и без указания веских причин покинул зал суда", - сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе.

"Таким образом, адвокат сорвал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения, поскольку слушания без адвоката нарушает право на защиту обвиняемых", - добавил собеседник агентства.

Гособвинение считает, что таким образом адвокат пытается затянуть рассмотрение дела.

"Такое поведение защитника прокуратура расценивает, как попытку затянуть рассмотрение уголовного производства. По нашей информации, суд намерен обращаться в коллегию адвокатов с требованием повлиять на поведение их коллеги", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Шадрин в комментарии агентству объяснил, что покинул зал суда, поскольку рабочий день уже закончился.

"Прокурор заявил ходатайство после окончания рабочего дня суда (после 17:15). Нельзя заставить адвоката работать после окончания рабочего дня. Почему прокурор не заявил это ходатайство сегодня раньше, когда рассматривалось ходатайство подозреваемого о смягчении меры пресечения? Кроме того, я выразил свой протест против однобокой позиции суда, который не учитывает ни одного довода защиты", - сказал Шадрин.

По его мнению, однобокость позиции суда подтверждается отказом смягчить меру пресечения подозреваемым, а также отказом рассматривать дело в закрытом режиме.

Шадрин добавил, что ходатайство о продлении меры пресечения суд может рассмотреть на следующем заседании, которое назначено на 16 ноября. "Мера пресечения заканчивается 17 ноября. Перед этим 16 ноября назначено заседание. Так что я в этом (не рассмотрении ходатайства на заседании в среду) никакой трагедии не вижу", - сказал Шадрин.

Как известно, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. и один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Расследование поручено СБУ по подследственности.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.