Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА

Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента Украины (вне штата).

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.

Украинская правда