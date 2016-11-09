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Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА

Среда, 9 ноября 2016, 22:26

Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента Украины (вне штата).

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиПорошенко
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