Порошенко забрал у Саакашвили должность советника и уволил из ОГА
Среда, 9 ноября 2016, 22:26
Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Другим своим указом Порошенко уволил Саакашвили с поста советника президента Украины (вне штата).
В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин, чтобы отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту.
Украинская правда