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Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска

Среда, 9 ноября 2016, 22:52

Начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, перед этим Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Нового руководителя уже представили коллегам.

В полиции напомнили, что Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.

За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.

Как известно, предыдущий начальник полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку 7 ноября.

Украинская правда

Темы: полицияОдесская область
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