Нацполицию Одесской области возглавил руководитель уголовного розыска
Среда, 9 ноября 2016, 22:52
Начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, перед этим Головин возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Нового руководителя уже представили коллегам.
В полиции напомнили, что Головин проходит службу в органах внутренних дел с ноября 1996 года.
За это время он возглавлял уголовный блок полиции Киевской области и выполнял обязанности начальника полиции Киевщины, а также занимал различные должности в полиции Одесского региона.
Как известно, предыдущий начальник полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе подал в отставку 7 ноября.
Украинская правда