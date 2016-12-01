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Шустер закрывает свой телеканал

Четверг, 1 декабря 2016, 09:38
Шустер закрывает свой телеканал
SavikShusterStudio

Телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года из-за нехватки средств.

Об этом говорится в сообщениях на сайте и в соцсетях канала.

"Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом из-за того, что у нас закончились деньги", – сообщил канал.

На 3s.tv добавили, что причиной также стала абсурдная ситуация на медийном рынке, где все каналы убыточны и существуют только на деньги олигархов.

"В этих условиях наша попытка работать по нормальным деловым правилами оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а Савика лишили разрешения на работу. Все это никуда не денется и после закрытия 3s.tv: с судебной волокитой еще придется побороться, и отныне без телеканала у нас почти не будет возможности рассказать об этом обществу", – говорится в сообщении.

Там добавили, что до сих пор каналу помогали более 20 тысяч зрителей, которые вступили в клуб 3s.tv и только один представитель бизнеса. Этих средств оказалось недостаточно.

В то же время на канале заявили о возможности продолжить работу, если в ближайшие недели кто-то из бизнесменов согласится финансировать канал.

"Для этого все есть – и студия, и техника, и самое главное – люди, те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, которые по состоянию на сегодня уже написали заявления на увольнение", – подытожили на канале.

Украинская правда

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Темы: ШустерСМИ
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