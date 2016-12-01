Власти Беларуси за месяц расстреляли почти всех приговоренных к смерти
Начиная с 5 ноября в СИЗО №1 Минска были расстреляны сразу несколько приговоренных к смерти.
Amnesty International считает приведение в исполнение этих приговоров постыдной и поспешной чисткой, отмечается в пресс-релизе правозащитников.
По сведениям международной неправительственной организации, выступающей против применения смертной казни, подтвержденным местными активистами, в исполнение были приведены два смертных приговора.
Есть вероятность, что был расстрелян еще один приговоренный к высшей мере наказания. Всего на начало месяца в Белоруссии насчитывалось четверо приговоренных к казни.
Согласно данным белорусской неправительственной организации "Весна", после 5 ноября были расстреляны Сергей Хмелевский, Иван Кулеш и, вероятно, Геннадий Яковицкий. Судьба Сергея Вострикова, четвертого смертника – приговор ему был вынесен только 19 мая этого года, – висит на волоске.
Amnesty International дала старт новой кампании за отмену смертной казни в Беларуси.
"Зачистка смертников – ужасающая мера для любой страны, но особенно постыдно, что в Беларуси смертные приговоры обычно приводятся в исполнение тайно, а расстрел может произойти в любое время", – заявила координатор кампаний по Беларуси в Amnesty International Айша Джанг, которая недавно вернулась из Минска.
"Внезапный всплеск числа казней особенно удивителен, поскольку многие считали, что Беларусь, последняя страна Европы, применяющая смертную казнь, идет к ее отмене", — добавила она.
В Беларуси родственников приговоренных к смерти, как правило, не получают заблаговременного предупреждения о том, что их близких ждет казнь. Им не предоставляют и права проститься с родными.
В соответствии с белорусским законодательством, тела казненных не будут переданы родственникам для захоронения, а само место их погребения останется в тайне.
Во многих случаях семьи узнают о смерти родственника, когда они получают посылку с тюремной робой и ботинками. Свидетельство о смерти они получают от белорусских властей, только если попросят об этом.
Данные о применении смертной казни в Беларуси классифицируется как государственная тайна. Такая секретность, считает Amnesty International, представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с осужденными и членами их семей.
Украинская правда