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Власти Беларуси за месяц расстреляли почти всех приговоренных к смерти

Четверг, 1 декабря 2016, 13:56

Начиная с 5 ноября в СИЗО №1 Минска были расстреляны сразу несколько приговоренных к смерти.

Amnesty International считает приведение в исполнение этих приговоров постыдной и поспешной чисткой, отмечается в пресс-релизе правозащитников.

По сведениям международной неправительственной организации, выступающей против применения смертной казни, подтвержденным местными активистами, в исполнение были приведены два смертных приговора.

Есть вероятность, что был расстрелян еще один приговоренный к высшей мере наказания. Всего на начало месяца в Белоруссии насчитывалось четверо приговоренных к казни.

Согласно данным белорусской неправительственной организации "Весна", после 5 ноября были расстреляны Сергей Хмелевский, Иван Кулеш и, вероятно, Геннадий Яковицкий. Судьба Сергея Вострикова, четвертого смертника – приговор ему был вынесен только 19 мая этого года, – висит на волоске.

 
Сергей Хмелевский
"весна"
 
Геннадий Яковицкий

Amnesty International дала старт новой кампании за отмену смертной казни в Беларуси.

"Зачистка смертников – ужасающая мера для любой страны, но особенно постыдно, что в Беларуси смертные приговоры обычно приводятся в исполнение тайно, а расстрел может произойти в любое время", – заявила координатор кампаний по Беларуси в Amnesty International Айша Джанг, которая недавно вернулась из Минска.

"Внезапный всплеск числа казней особенно удивителен, поскольку многие считали, что Беларусь, последняя страна Европы, применяющая смертную казнь, идет к ее отмене", — добавила она.

В Беларуси родственников приговоренных к смерти, как правило, не получают заблаговременного предупреждения о том, что их близких ждет казнь. Им не предоставляют и права проститься с родными.

В соответствии с белорусским законодательством, тела казненных не будут переданы родственникам для захоронения, а само место их погребения останется в тайне.

Во многих случаях семьи узнают о смерти родственника, когда они получают посылку с тюремной робой и ботинками. Свидетельство о смерти они получают от белорусских властей, только если попросят об этом.

Данные о применении смертной казни в Беларуси классифицируется как государственная тайна. Такая секретность, считает Amnesty International, представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с осужденными и членами их семей.

Украинская правда

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Темы: Беларусьправа человека
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