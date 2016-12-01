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На Банковой сотни националистов с файерами обратились к Порошенко

Четверг, 1 декабря 2016, 17:33
На Банковой сотни националистов с файерами обратились к Порошенко

Несколько сотен представителей националистических организаций пришли на Банковую и вплотную подошли к границе силовиков, где зачитали требования президенту.

Об этом сообщает корреспондент УП.

По его словам, митингующие зачитали обращение к Петру Порошенко о политических преследованиях политзаключенных.

 
фото: Роман кравец
 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ
 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

Нацгвардийци и полицейские сформировали два больших ряда на пути к Администрации президента.

Митингующие бросили несколько файеров. Также бросали снежки. После озвучивания заявления двинулись к площади Независимости.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

Ситуация пока стабильна.

Как известно, из-за подготовки к мероприятиям по случаю Марша миллионов - хода, который состоялась в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против разгона Евромайдана – улицу Крещатик перекрыли.

В Киевсовете "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подал лишь "Доровольчий движение ОУН" Николая Кохановского. В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса.

Роман Кравец, УП

Темы: Порошенкомитинги
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