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Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке

Четверг, 1 декабря 2016, 17:51

Прокуроры САП совместно с СБУ задержали судью Киевского апелляционного административного суда за получение 5 тысяч долларов взятки.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Только что... сразу же после получения неправомерной выгоды... суммы 5 тысяч долларов задержан судья Киевского апелляционного административного суда по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - написал он.

По словам Холодницкого, задержанному судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

"Учитывая тяжесть преступления, прокурорами САП готовится ходатайство в суд об избрании указанному служителю Фемиды пресечения в виде - содержание под стражей", - подытожил Холодницкий.

Украинская правда. Киев

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Темы: судвзяткакоррупция
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