Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке

Прокуроры САП совместно с СБУ задержали судью Киевского апелляционного административного суда за получение 5 тысяч долларов взятки.



Об этом в Facebook сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



"Только что... сразу же после получения неправомерной выгоды... суммы 5 тысяч долларов задержан судья Киевского апелляционного административного суда по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - написал он.



По словам Холодницкого, задержанному судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



"Учитывая тяжесть преступления, прокурорами САП готовится ходатайство в суд об избрании указанному служителю Фемиды пресечения в виде - содержание под стражей", - подытожил Холодницкий.

Украинская правда. Киев