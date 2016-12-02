СБУ завела дело на Охлобыстина по статье терроризм

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело на российского актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы".



Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook.



"После публичной поддержки Охлобыстиным агрессии против Украины со стороны РФ и аннексии АР Крым, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Ранее сообщалось, что Охлобыстин, находясь в оккупированном Донецке, выпросил себе гражданство несуществующего образования ДНР, и сразу получил его от главаря боевиков Захарченко. Российский актер также пообещал боевикам помощь пропагандистского характера.



В свою очередь член коллегии МВД и депутат Антон Геращенко заявил, что отправил послам 28 стран требование запретить въезд в них Охлобыстину.

Украинская правда