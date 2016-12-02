В НАБУ говорят, что не просили в жалобе наказать Холодницкого

Из Национального антикоррупционного бюро направили обычную жалобу на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Генпрокуратуру не просили наказывать руководителя САП.

Об этом сказал журналисту "Украинской правды" источник в НАБУ.

"Речь идет об обычном процессуальном моменте, это не привлечение к ответственности, мы с таким не обращались", – сказал собеседник издания.

По его словам, это обычная жалоба, детали обнародуют позже.

Другие комментарии причастных сторон пока получить не удалось.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что получил от НАБУ письма с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По его словам, между двумя ведомствами есть "трения" и НАБУ мешает САП.

Напомним, в августе состоялось столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, которые вели внешнее наблюдение за следственным прокурором Дмитрием Сусом.

Роман Кравец, УП