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На Чонгаре начали возводить телебашню, которая будет вещать на Крым

Пятница, 2 декабря 2016, 14:46

В поселке Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокомуникационную башню, которая будет давать сигнал на временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко в пятницу.

"На Чонгаре, начало монтажа 150-метровой башни. Вторая секция установлена. Отсюда скоро будет вещание на Крым", – написал он в Facebook.

 

Украинская правда

Темы: Крымтелевидение
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