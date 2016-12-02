Шуляк рассказал, как бежал в Россию

Экс-командующий внутренних войск Станислав Шуляк покинул Киев вместе с одним из территориальных подразделений внутренних войск, решение об отбытии которых из столицы приняла Рада.

Об этом он заявил во время допроса в пятницу.

"Мною был организован вывод региональных подразделений из города Киева. С одним из подразделений убыл и я. Я убыл с подразделениями центрального территориального командования", – сказал он.

Шуляк добавил, что направлялся в Донецк, чтобы "проконтролировать восстановление войск для выполнения пункта подписанного соглашения об разоружений незаконных вооруженных формирований".

"Но … в течение двух суток произошли события, которые перечеркнули мою цель, произошло предательства в рядах генеральского состава внутренних войск. По прибытию в Харьков я обнаружил, что начальника академии генерала Полторака в Харькове нет, он находится в Киеве и уже решается вопрос о его назначении на мою должность", – рассказал он.

Шуляк уточнил, что прибыл в Харьков 22 числа поздно вечером и был очень болен. Он также заявил, что верные ему люди сообщили, что оппозиция его разыскивает.

"Я с помощью людей в городе Донецке, под чужим паспортом находился двое суток в больнице", – добавил он.

После этого, по его словам, он узнал о назначении на его должность Полторака и о своем розыске.

"Я понимал, что ни каком восстановлении справедливости речи не идет, речь идет о моем задержании для восстановления со мной счетов", – считает он.

Шуляк рассказал, что в ночь с 26 на 27 февраля прибыли на один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией и был приятно впечатлен офицерами, которые его узнали и сочувствовали.

"Они понимали мое состояние. Мне было беспрепятственно разрешено покинуть территорию Украины, что я и сделал", – рассказал он.

Шуляк снова отказался назвать пункт "чтобы у людей не было неприятностей".

Он заверил, что пересек границу официально по своему паспорту.

Позднее прокурор Роман Псюк заявил журналистам, что официальных данных о пересечении Шуляком границы нет. Также он сказал, что по этому поводу будет проводиться уголовное расследование.

Олег Шанковский, УП