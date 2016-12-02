Суд по трагедии 2 мая в Одессе начнут с начала

Обновленная коллегия судей заново изучит дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Состав коллегии судей Малиновского районного суда Одессы, которая рассматривает дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) изменился в связи с болезнью одного из судей, передает Интерфакс-Украина.

Судья Сергей Журик выбыл из коллегии в связи с болезнью, его место занял судья Алексей Стариков.

В связи с заменой судьи по ходатайству одного из обвиняемых суд принял решение начать рассмотрение дела с начала.

Следующее заседание по делу назначено на 8 декабря.

Как сообщалось, после возобновления рассмотрения дела 25 августа, после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, - суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не мог приступить к рассмотрению дела по сути.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов.

В частности, Главное управление МВД Украины в Одесской области начало ряд производств по фактам получения травм и по факту гибели людей в местах столкновений пророссийских и проукраинских активистов.

Позднее этими производствами занялось Главное следственное управление МВД Украины в Одесской области. Некоторые из этих дел уже переданы в суд. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по данному делу проходят более 20 человек, в т.ч. двое граждан России. Все – представители т.н. антимайдана.

Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в ходе событий 2 мая.

Известно также, что досудебное следствие по как минимум одному уголовному производству по событиям 2 мая ведет управление Службы безопасности Украины в Одесской области.