Украина обратилась в Интерпол из-за "скифского золота"

Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а также направил документы в Интерпол для их розыска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По ходатайству прокурора постановлением Печерского районного суда города Киева на музейные экспонаты наложен арест. Постановление следственного судьи направлено в Интерпол с целью обеспечения международного розыска арестованного имущества", - говорится в сообщении.

Прокуратура Крыма осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту отказа музеем Алларда Пирсона Амстердамского университета вернуть музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которые являются собственностью Украины.

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев, известных как "скифское золото", возник после аннексии Крыма Россией. В это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме.

После завершения выставки, нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, который был определен их хранителем соответствующим решением Министерства культуры, мотивируя отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

Согласно законам Украины, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение только на основании заключенных контрактов.

Контракт, который давал право на временное хранение коллекции Музеем Аллард Пирсон завершился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.