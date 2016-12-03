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Тимошенко обвиняет Порошенко в тайных договоренностях по Донбассу

Суббота, 3 декабря 2016, 22:35

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что президент Петр Порошенко подписал секретные документы в рамках минских договоренностей.

Об этом она заявила в субботу в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня все зашло в тупик по минским соглашениям только по одной причине - что президент Украины допустил подписание тайных документов в рамках минских договоренностей, о которых никто ничего не знает, они не обнародованы. И еще одни договоренности, на мой взгляд, были подписаны на одной из нормандских встреч", - сказала Тимошенко.

По ее словам, президент взял на себя такие обязательства по урегулированию конфликта на Востоке, которые украинское общество не примет.

"Я думаю, это выборы при любых обстоятельствах, принятие изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, не прекращая там войны, и на самом деле легализация оккупации и замороженного или полузамороженного конфликта", - считает нардеп.

По ее мнению, теперь президент понял, что украинское общество не примет таких договоренностей.

"Президент завел весь этот переговорный процесс в тупик, так как на Западе ожидают выполнения его обязательств, а в Украине такие обязательства являются неприемлемыми", - сказала Тимошенко.

В то же время она выразила убеждение, что "если бы высшее руководство государства хотело закончить эту войну, ее бы уже не было".

Как сообщалось, в интервью трем украинским телеканалам, показанном 23 октября, Порошенко заявил, что никаких тайных договоренностей во время встречи в "нормандском формате" не принималось.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоПорошенко
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