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Экзит-полл: В Италии на референдуме высказались против конституционной реформы

Воскресенье, 4 декабря 2016, 23:38

В Италии большинство проголосовало против конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные экзит-полов.

Так, поддержали изменения в конституцию 42-46% проголосовавших, против выразились 54-58%.

Реформа, предложенная премьером, предусматривает сокращение полномочий верхней палаты итальянского парламента и региональных администраций. Он пообещал уйти в отставку, если изменения не будут поддержаны.

Темы: Италия
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