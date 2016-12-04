Экзит-полл: В Италии на референдуме высказались против конституционной реформы

В Италии большинство проголосовало против конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные экзит-полов.

Так, поддержали изменения в конституцию 42-46% проголосовавших, против выразились 54-58%.

Реформа, предложенная премьером, предусматривает сокращение полномочий верхней палаты итальянского парламента и региональных администраций. Он пообещал уйти в отставку, если изменения не будут поддержаны.