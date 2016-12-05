Активисты пикетировали апартаменты Ахметова в Лондоне

Активисты общественного движения "Лондон Евромайдан" пикетировали помещение олигарха Рината Ахметова в Лондоне.



Об этом сообщает официальная страница движения в Facebook.



Активисты требуют проверки законности полученной Ахметовым прибыли согласно британскому антикоррупционному законодательства.



Они обращают внимание на то, что на оккупированной территории Донбасса у Ахметова есть работающие шахты и заводы.



"Невозможно им работать без сотрудничества с оккупационной администрацией ОРДЛО. Таким образом, британским службам необходимо проверить не финансирует ли Ахметов работой своих предприятий армию террористов/оккупантов. Ведь финансирование терроризма в соответствии с британским законодательством это серьезное преступление", – отмечается в их заявлении.



"Ахметов, за бесценок приватизировал практически все государственные энергогенерирующие предприятия, теперь через высокие тарифы выдавливает из Украины миллиарды. Формулой Роттердам+ тарифы на электроэнергию для потребителей выросли на 30%, а Ахметов собирает дополнительно миллиарды гривен", – отмечают активисты.



"Согласно недавнему журналистскому расследованию "Нашы гроші" за месяц до введения "проахметивской" формулы сожительница председателя НКРЭ приобрела дом за $ 2 млн. Необходимо проверить, не было ли это подкупом за повышение тарифа, благодаря которому Ахметов теперь имеет возможность зарабатывать за счет государства и потребителей миллиарді", - призывают евромайдановцы.



"Лондон Евромайдан" призвал украинскую диаспору в других странах мира "присоединиться к делу наложения санкций на олигархов, которые грабят Украину".

Как известно, "евромайдановцы" активно пикетировали помещение Ахметова в Лондоне активно зимой 2013/14 года.



Украинская правда