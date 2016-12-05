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Аваков все же решил прервать визит в Канаду

Понедельник, 5 декабря 2016, 13:00
Аваков все же решил прервать визит в Канаду
Коммерсантъ

Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен досрочно вернуться в Украину из Канады в связи с трагедией в Княжичах.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

Аваков отметил, что во вторник утром проведет встречи с министром международной торговли Канады Христей Фриленд и министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом, после чего вылетит в Украину.

"Эти две встречи с министрами фундаментальные для поддержки программы помощи Канады сектору безопасности Украины. Остальное отложим и отменим", – сказал он.

С учетом разницы во времени, в Украину Аваков должен прибыть в ночь на среду.

Как известно, ранее Аваков планировал вернуться в Украину через три дня.

По его словам, ситуация расследуется и он в курсе всех деталей.

Как известно, в ночь на воскресенье в силу стечения обстоятельствв поселке Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Олег Шанковский, Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковКанадаМВД
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