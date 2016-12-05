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На Карачуне открыли телевышку

Понедельник, 5 декабря 2016, 14:33

В Славянске открыли восстановленную телевышку на горе Карачун, которая была разрушена во время боевых действий и которая будет передавать сигнал украинских телерадиовещателей.

На ее открытие приехал и президент Петр Порошенко, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский оценил бюджет строительства вышки в 7 миллионов гривен, а министр информационной политики Юрий Стець – в 8 миллионов.

Башня на Карачуне через географические особенности региона не достигает линии разграничения, поэтому на Донбассе планируют установить еще одну вышку – в Покровском.

 
На Карачуне открыли телевышку
фото марьяны пьецух, уп
 
фото марьяны пьецух, уп

Предварительно открыть телевышку на Карачуне планировали 6 декабря, в День вооруженных сил Украины, однако из-за графика президента открытие перенесли на 5 декабря.

Ранее ее планировали открыть 5 июля – в день освобождения Славянска и Краматорска от боевиков, – однако пришлось отложить торжества.

Юрий Стець сообщил, что за задержку сдачи вышки на Карачуне есть наказанные, но отказался уточнить, кто именно и как именно.

В то же время, инженер донецкого филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Сергей Возник сказал УП, что сроки работ не были нарушены, потому что "такая башня строится 7 месяцев, а мы справились за 3,5".
Также он не подтвердил слова Стеця дисциплинарные наказания: по его данным, никого в донецком филиале РРТ не уволили и не оштрафовали.

Таким образом, было восстановлено вещание 4 местных и 10 общенациональных телеканалов и 4 радиостанций.

Марьяна Пьецух, УП

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Темы: ДонбассАТО
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