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Московский суд продлил арест "крымских диверсантов" Захтея и Панова

Вторник, 6 декабря 2016, 00:12

В Москве суд продлил до марта срок содержания под стражей граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова, которых Россия обвиняет в подготовке терактов в аннексирована Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Продлить арест требовала ФСБ, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее Киевский районный суд Симферополя продлил по ходатайству следствия ФСБ арест Евгения Панова и Захтея до 7 декабря. Сейчас фигуранты находятся в столичном СИЗО "Лефортово".

Украинцам в РФ инкриминируется подготовка диверсий в составе организованной группы.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу диверсантов, при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов. Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Захтей, по данным российских силовиков, обеспечивал работу диверсионной группы. Родные Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщение об украинских диверсантов и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был похищен в Запорожской области и вывезен в Крым.

Темы: КрымФСБРосcия
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