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Россия снова заблокировала резолюцию ООН о перемирии в Алеппо

Вторник, 6 декабря 2016, 01:31

Делегации Российской Федерации и КНР заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении в течение недели боевых действий в сирийском городе Алеппо для доставки гуманитарной помощи.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Сегодня Россия и Китай наложили вето на проект резолюции, который был подготовлен делегациями Египта, Новой Зеландии и Испании", - отметил Николенко.

Проект резолюции, по его словам, "имел целью прекратить бомбардировки сирийского города Алеппо в течение семи дней для того, чтобы создать условия для доставки гуманитарной помощи пострадавшему населению в этом регионе". Кроме того, документ содержал призыв прекратить огонь на всей территории Сирии, а также восстановить политический процесс по урегулированию ситуации в этой стране.

"Одиннадцать членов Совета Безопасности, в том числе Украина, голосовали в поддержку резолюции. Россия и Китай - как постоянные члены Совбеза с правом вето, а также Венесуэла как непостоянный член голосовали против, делегация Анголы воздержалась", - уточнил украинский дипломат.

Он отметил, что во время заседания Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выступил с острой критикой действий российской стороны. Он, в частности, отметил, что РФ и сирийский режим, который она поддерживает, бомбят мирное население, прикрываясь борьбой с терроризмом. Кроме того, украинский постпред сравнил ситуацию вокруг Алеппо с тем, что Россия делает на востоке Украины.

"Россия использует на Донбассе те же методы, что и в Сирии - сначала развязывает агрессию, а потом пытается стать посредником", - заявил Ельченко.

Темы: СирияООНРосcияКитай
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